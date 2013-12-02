Лимоны очистят организм от шлаков

Самые известные диетологи признали лимон лучшим очищающим средством. К тому же полезный цитрус включается в диеты по выведению из организма шлаков, и системы питания для похудения. Секрет в том, что маленький кислый фрукт оказывает благотворное влияние на пищеварительный тракт.

Многочисленные исследования показали, что употребление в пищу лимонов, как сока, так и кожицы, способствует нормализации процессов усваивания питательных веществ. Вкупе с физическими упражнениями и здоровым рационом питания это позволит сбросить лишние килограммы. К тому же, витамин С, которым так богат лимон, повышает иммунитет в зимнее время, значительное его количество в организме ускоряет процесс выздоровления при аллергии, туберкулезе, ревматизме, а переломы, ожоги и раны быстрее затягиваются.

Лимоны содержат 7 - 8 % лимонной кислоты, чем не могут похвастаться другие фрукты. По утверждению Чонг, это вещество вступает во взаимодействие с другими ферментами и кислотами, стимулируя пищеварение и выделение желудочных соков. благодаря высокой кислотности даже небольшой кусочек лимона способен благотворно повлиять на процесс переваривания пищи, и снизить риски повышения сахара в крови.

Лечебным свойствам лимона и его употреблению в пищу люди уделяли уже в давние времена большое внимание. Доктора, жившие еще в Средние века, пытались лечить многие болезни с помощью плодов зрелого лимона. Они использовали в лечении и сам лимон в чистом виде, и сок, выжатый из него, и кожуру, смешивали плод лимона с другими лекарственными растениями и овощами. Особенно широко были популярны в диетологии и медицине различные виды отваров и настоев цедры.

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале американского Института питания, пектин, содержащийся в цедре лимона, способен на 4 часа приглушить чувство голода.

Пектин имеет волокнистую структуру, в желудке он превращается в тягучий гель, который обволакивает стенки кишечника, не позволяя организму слишком быстро поглощать сахар. К тому же, в кожуре лимона сосредоточены почти все эфирные масла.

Лимонный сок также уникален по своему составу, являясь одним из наиболее сильных концентратов витамина C. Причем витамин C не только способен мобилизовать защитные силы организма на борьбу с холодом, он также, согласно утверждениям исследователей Аризонского университета, способствует эффективному пищеварению и, как следствие, похудению. Лимонный сок увеличивает кислотность и, тем самым, помогает усваивать кальций, который замещает в клетках жир.

При этом употребление лимона не означает, что человек должен садиться на жесткую диету и отказываться от остальных продуктов. Ученые полагают, что можно продолжать есть даже продукты с таким высоким содержанием протеинов, как сыр. Даже шоколадное мороженое не является запретным.

Эксперты полагают, все, что требуется желающему похудеть – это следить за тем, чтобы его ежедневный рацион включал несколько столовых ложек лимонного сока, либо немного лимонной мякоти.