Большая часть жизни женщины уходит на переживания

Каждый год женщины тратят где-то месяц на беспокойство по поводу своего внешнего вида, пишет Меддэйли . В частности, женщины переживают по поводу одежды, волос, веса, формы тела и кожи. В неделю эти переживания отнимают в среднем 12 часов и 4 минуты, а в год - 26 дней.

Больше всего времени уходит на подбор одежды - 50 часов в неделю только на выбор, а потом еще 1 час 32 минуты отводится на переживания по поводу того, хорошо ли сидит выбранный наряд.

К примеру, мысли о лишнем весе отнимают 1 час 46 минут, мысли о том, что вес нужно набрать, - 22 минуты. А вот волнения по поводу вьющихся или жирных волос занимают 57 минут жизни. Хороший цвет лица и сам цвет кожи также важны для многих женщин. Об этом говорят 2 часа 22 минуты в неделю. Среди прочих волнений еще значатся переживания, касающиеся объема груди. Кому-то она кажется слишком маленькой, а кому-то - слишком большой.