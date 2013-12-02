Высокий холестерин грозит онкологией

Холестерин косвенно влияет на развитие рака груди. Как выяснили ученые Университета Дьюка, его побочный продукт - 27-гидроксихолестерол (27НС) - повышает активность и степень агрессивности опухоли. Его эффект можно сравнить с эстрогеном, который виноват в 75% случаев развития и роста раковых опухолей, пишет "Росбалт". Возможно, по этой причине рак связан с ожирением.



Специалисты выявили связь между активностью фермента, вырабатывающего 27-гидроксихолестерол, и степенью агрессивности опухоли. Более того, высокая концентрация данного соединения делала опухоли устойчивыми к целому ряду противораковых лекарственных агентов. В частности, резистентность развивалась против тамоксифена.



Пока данную теорию подтверждают только эксперименты с грызунами. Однако ученые уверены: она актуальна и для людей. По их словам, в ходе лечения и профилактики рака стоит делать упор и на фермент, преобразующий холестерин в опасный метаболит, и на сам 27-гидроксихолестерол. Не исключено, что снизить риск рака помогут статины, призванные уменьшить показатели холестерина. Пока же медики рекомендуют вести здоровый образ жизни, не допуская повышения холестерина.