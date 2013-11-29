На «Фукусиме» извлекают высокорадиоактивные стержни

Ликвидаторы на аварийной японской АЭС «Фукусима-1» успешно завершили опасную операцию по извлечению части крайне радиоактивного отработанного ядерного топлива из бассейна четвёртого энергоблока, сильно пострадавшего весной 2011 года от взрывов водорода. Такая попытка была предпринята впервые.

По информации оператора АЭС, энергетической компании TEPCO, 26 ноября в воду бассейна на четвёртом энергоблоке был опущен специальный контейнер, в который с помощью механического манипулятора были погружены 22 топливных стержня длиной 4,5 метра и весом примерно 300 килограммов каждая. Уровень радиации на их поверхности в тысячи раз превышает предельно допустимую для человека годовую норму, сообщает ИТАР-ТАСС

28 ноября герметично закрытый контейнер общим весом 910 тонн был извлечён из бассейна и подвергнут дезактивации. Сегодня он был успешно перемещён к безопасному бассейну, расположенному в 100 метрах от четвёртого энергоблока.

Там операция будет повторена в обратном порядке - контейнер погрузят в воду, а затем из него извлекут и поместят в специальные гнезда для охлаждения отработавшие ядерные стержни.

Пострадавший от взрывов четвертый энергоблок вызывает у властей Японии наибольшее опасение из-за возможности его обрушения в случае новых землетрясений. Поэтому извлечение оттуда топливных стержней является приоритетной задачей для TEPCO.

В общей сложности на четвёртом энергоблоке станции сейчас находится 1533 топливных стержня - больше, чем в любом из остальных реакторов АЭС. В июле прошлого года ликвидаторы уже провели два пробных удаления отработавшего топлива из бассейна этого энергоблока. Тогда сотрудники станции задействовали подъёмный кран, с помощью которого перенесли стержни из бассейна в контейнер, установленный на крыше здания.

После работ на четвертом энергоблоке, которые планируется завершить до конца 2014 года, сотрудники станции намерены приступить к извлечению сборок отработавшего ядерного топлива из бассейнов на верхних этажах трех других пострадавших энергоблоков, где их значительно меньше. Как ожидается, полностью эти работы будут завершены к концу 2015 года.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в результате землетрясения магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода и расплавлению активной зоны. Авария стала крупнейшей за четверть века после катастрофы на Чернобыльской АЭС.