В растворимых лекарствах - "лошадиная" порция соли

Обычные обезболивающие могут приводить к инсультам и сердечным приступам из-за повышенного содержания соли, предупреждает Университетский колледж Лондона и Университет Данди. Как отмечает Меддэйли , пациенты, регулярно принимающие растворимые формы аспирина, парацетамола и ибупрофена, на 22% чаще страдают от инсультов и в семь раз чаще получают гипертонию. Риск преждевременной смерти повышается на 28%.

Некоторые обезболивающие содержат в себе на 50% больше соли по сравнению с рекомендованной дневной дозой для взрослого человека, равной 6 граммам соли. Ученые призывают фармацевтические компании изменить этикетки препаратов, разместив соответствующее предупреждение. А пациентам они посоветовали отказаться от растворимых версий препаратов.

В ходе исследования эксперты наблюдали за людьми, пившими в среднем по семь лет растворимые формы парацетамола, аспирина, ибупрофена, витамина D, цинка и кальция. В общей сложности на руках ученых оказались данные 1,29 миллиона человек. В итоге регулярный прием растворимых таблеток повышал риск преждевременной смерти, инсульта и сердечного приступа на 16%. Обычно данные проблемы всплывали через четыре года.

Взрослый человек не должен потреблять более 6 граммов соли в день, но люди съедают около 8 граммов. В пакете чипсов содержится 0,5 грамма соли, а в чашке кукурузных хлопьев - около 0,4 грамма. В двух кусочках хлеба - примерно 0,8 грамма. В готовых обедах можно насчитать 7 граммов в одной порции, а в сандвичах - 3-4 грамма.