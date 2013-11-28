ВОЗ извинилась перед Грецией за «заражение ВИЧ ради пособий»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через два месяца после появления в сентябрьском докладе организации вызвавшего международный скандал утверждения, что в условиях экономического кризиса греки нарочно сами себя заражают ВИЧ для получения пособий, официально извинилась перед Грецией. Соответствующее заявление ВОЗ размещено на сайте организации 26 ноября, сообщает Медпортал.

Опубликованный в сентябре 2013 года доклад «Обзор социальных факторов и разницы в показателях здоровья населения в европейском регионе» содержал фразу о том, что в Греции «наблюдается значительный рост ВИЧ и потребления героина, при этом примерно половина новых случаев ВИЧ-инфекции связана с сознательным самозаражением, что позволяет получать пособие в размере 700 евро в месяц и облегчает доступ к программам заместительной терапии наркомании».

ВОЗ объясняет присутствие этой фразы в тексте доклада ошибкой редактора и приносит извинения за ее появление. На самом деле, указывается в заявлении организации, в докладе имелось в виду, что более половины новых случаев ВИЧ в Греции отмечено среди инъекционных наркоманов. Фраза о «злонамеренном самозаражении нескольких индивидуумов для получения пособия в размере 700 евро в месяц и доступа к программам заместительной терапии» попала в доклад ВОЗ из использованной в качестве одного из источников публикации в журнале TheLancet от сентября 2011 года, посвященной влиянию финансового кризиса на здоровье населения Греции. Таким образом, подчеркивается в заявлении, ВОЗ известно лишь о нескольких случаях самозаражения ВИЧ в Греции, но данные о том, что подобное явление может быть массовым, отсутствуют.

В Греции, где уже шестой год продолжается экономическая рецессия, отмечен резкий рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции - только в 2011 году по сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 52 процента, а за последнее десятилетие - втрое.