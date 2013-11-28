Свежесваренный кофе – "лекарство" от ноябрьской хандры

Свежесваренный кофе – отличное лекарство от ноябрьской хандры. Кофе не только помогает взбодриться, но является прекрасным поводом для дружеской или рабочей встречи. Среди самых продаваемых товаров на мировом рынке кофе гордо занимает вторую позицию после нефти.

Соблюдая умеренность в употреблении кофе, вы получаете удовольствие и не причиняете вреда здоровью. Одна чашка кофе в день благотворно влияет на организм человека, обеспечивая прилив сил и избавляя от приступов мигрени благодаря расширению сосудов. Содержащийся в кофе серотонин - гормон-антидепрессант. Именно он снижает риск возникновения депрессии и стабилизирует работу нервной системы. Наряду с какао и шоколадом кофе также относят к афродизиакам — веществам, повышающим влечение. Однако важно помнить, что полезные вещества сохраняются только в свежеобжаренном кофе.

Благотворные свойства напиток может также приобретать благодаря использованию определенных ингредиентов. Добавленный в кофе кардамон положительно влияет на работу сердца, шоколад способствует высокой работоспособности, а кофе с медом станет отличным средством при простуде.

Практически все яд и все лекарство — вопрос лишь в дозировке. Кофе не исключение. Около 50 мг кофеина — суточная норма для взрослого относительно здорового человека. Кофеин стимилирует работу центральной нервной, дыхательной и сердечно–сосудистой системы, обеспечивая ощущение бодрости, прилива сил, эмоционального подъема. В то же время большая доза кофеина вызывает противоположный эффект — угнетение и депрессивное состояние.

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