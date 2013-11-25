Кофе помогает сосудам работать эффективно

Кардиологи сделали неожиданный вывод: кофеин может улучшить приток крови, пишут Аргументы и факты . Исследование 27 здоровых человек впервые показало, что чашка кофе с кофеином значительно усиливает кровоток в пальцах. Данный момент позволяет оценить, насколько хорошо работает внутренняя выстилка мелких сосудов.

Так, после чашки кофе у людей на 30% улучшался приток крови в течение последующих 75 минут. Кофе без кофеина не работал. По словам руководителя изыскания Масато Цуцуи из Университета Рюкю, в исследовании участвовали люди, регулярно не потреблявшие кофе. Всем им было от 22 до 30 лет.

В один день исследования каждый участник эксперимента выпивал пятиунцевую чашку кофе без кофеина. Позднее эксперимент повторяли с другим типом кофе. Приток крови в пальце оценивали с помощью лазерной доплеровской флоуметрии. Это неинвазивная технология, помогающая выявить микроцируляционные нарушения. Суть в том, что в интересующей зоне исследуются ритмические процессы кровотока, а полученные данные обрабатываются с помощью компьютерной программы.

Ни ученые, ни сами участники не знали, какой кофе пьют. Исследователи учитывали в ходе работы кровяное давление, сердцебиение, уровень сосудистого сопротивления. Также на анализ бралась кровь, по которой оценивалась концентрация кофеина. По сравнению с кофе без кофеина, кофеин немного повышал давление, но зато улучшал работу выстилки сосудов. Сердцебиение было одинаковым вне зависимости от типа кофе.