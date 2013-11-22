Тайфун на Филиппинах унёс жизни более 5 тысяч человек

Власти Филиппин сообщили о том, что количество погибших в результате тайфуна «Хайянь» превысило 5 тысяч человек.

Таким образом, это стихийное бедствие стало самым большим в истории страны, сообщает Радио «Свобода».

Тайфун начался на Филиппинах 8 ноября, скорость ветра местами достигала 300 километров в час. «Хайянь» принес сильные штормы, которые разрушили в целом более миллиона домов.

Общие убытки в настоящее время оценивают в 294 миллиона долларов. Более полутора тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести, 4 миллиона остались без крыши над головой.

Источник: radiosvoboda.org

Как сообщал УНИАН, по оценкам ООН, более 13 млн человек пострадали от тайфуна на Филиппинах, среди них - 5 млн детей.