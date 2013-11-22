Ученые выявили ген, отвечающий за ожирение и диабет

Результаты исследований, проведенных учеными из Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке, свидетельствует о том, что склонность к ожирению обусловлена наследственными причинами. У девяти человек из каждых десяти, имеющих излишки веса, обнаружен "жирный" ген CEP19.

Исследователи утверждают, что наличие этого гена не только приводит к ожирению, но зачастую также несет ответственность за диабет второго типа. Люди, которым "не повезло" с наследственностью, склонны больше есть и расходовать меньше калорий, поскольку CEP19 определяет силу аппетита и уровень энергии человека.

Доктор Джон Мартинетти из медицинского центра "Зив" в Израиле, изучавший семьи, страдающие патологическим ожирением, утверждает, что этот ген является главным регулятором пищевого статуса.

Любопытно, что ген CEP19, возраст которого составляет более 700 миллионов лет, выявлен не только у людей, но также у мышей и даже у одноклеточных организмов, пишет www.newsru.co.il

В ходе работы ученые протестировали образцы ДНК членов одной семьи, проживающей на севере Израиля – 13 из которых страдали ожирением, а 31 имел нормальный вес. Индекс массы тела у этих людей варьировался в диапазоне от 36,7 до 61.

Исследователи обнаружили, что "жирный" ген определяет также склонность к заболеваниям почек, печени, поджелудочной железы и костей.

Мыши, у которых обнаружили этот ген, вдвое толще своих сородичей, обладают устойчивостью к инсулину и представляют собой важный инструмент для изучения причин ожирения и методов борьбы с этой болезнью века, которая ведет к сердечным и онкологическим заболеваниям.