Во Франции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг во французском регионе Бретань, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Национальную сеть сейсмического мониторинга (ReNaSS).

Подземные толчки были зафиксированы в 10.53 по местному времени в 10 километрах от города Ванн, население которого составляет более 54 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

Информации о разрушения, жертвах и пострадавших в результате землетрясения к настоящему времени не поступало.