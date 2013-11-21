Во Франции произошло землетрясение
13:56, 21 ноября 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 4,5 балла
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг во французском регионе Бретань, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Национальную сеть сейсмического мониторинга (ReNaSS).
Подземные толчки были зафиксированы в 10.53 по местному времени в 10 километрах от города Ванн, население которого составляет более 54 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.
Информации о разрушения, жертвах и пострадавших в результате землетрясения к настоящему времени не поступало.
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