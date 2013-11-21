Молоко - не панацея от переломов

Молоко, потребляемое в подростковые годы, не всегда снижает риск переломов во взрослом возрасте. Зато молоко помогает вырасти, передает Digital Journal. Между тем, до недавнего времени считалось, что молоко способствует развитию костной ткани. А это уменьшает вероятность переломов.

Исследование, проводившееся при поддержке Национального института старения США и Национального ракового института США, было нацелено на исследование связи молока и рисков переломов бедра. Ученые смотрели на частоту переломов в группе более 61000 женщин и 35000 мужчин. Наблюдение проводилось в течение 22 лет. Также фиксировалось увеличение роста людей.

Оказалось, молоко, потребляемое в подростковом периоде, не снижало риск переломов по прошествии нескольких лет, несмотря на большие объемы потребления молока (согласно официальным директивам, американские врачи рекомендуют подросткам выпивать по 3 чашки молока в день).

Несмотря на сделанные выводы, ученые призывают не отказываться от молока и молочных продуктов. Также они выяснили: высокие люди больше предрасположены к переломам. Но неизвестно, то ли высокие люди чаще падают и ломают кости, то ли именно после падения риск перелома повышается.

meddaily.ru