Целебные свойства авокадо

09:14, 21 ноября 2013
Зарубежные новости
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Помогает справляться с болезнями сердца

Авокадо – крупный плод, обладающий приятным вкусом. Однако ценен он не только поэтому. Этот необычный плод обладает целебными свойствами, помогающими справляться с раковыми заболеваниями, болезнями сердца. Все это подтвердило исследование американских ученых, пишут иностранные СМИ.

Одно из главных качеств авокадо – способность нейтрализовать опасные молекулы кислорода, так называемые свободные радикалы. Именно эти молекулы способны, присоединившись к молекулам клеток, разрушить их оболочки, протеины и ДНК. Врачи считают, что небольшие накопления свободных радикалов не имеют существенного влияния на здоровье, но их большие запасы вместе с курением, радиацией, загрязнением организма могут сильно навредить здоровью человека.

Кристофер Кортеса-Рохо – автор исследования, заявляет, что авокадо, в отличие от других продуктов, помогает избавляться от радикалов даже в митохондриях. В эксперименте с дрожжами можно четко проследить, как масло авокадо помогает выживать клеткам даже при воздействии на них большой дозы железа (именно этот процесс способствует образованию свободных радикалов).

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