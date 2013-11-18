Пение помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Ученые из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии обнаружили, что умственная активность пациентов с деменцией повышается после пения, пишет The Guardian.

Для исследования были отобраны известные пожилым людям классические хиты из мюзиклов. За четыре месяца умственная работоспособность пациентов, которые каждую неделю принимали участие в трех пятидесятиминутных встречах, где пели в группе, повысилась по сравнению с теми, кто просто слушал музыку.

Ученые обнаружили, что занятия пением оказало наиболее сильное влияние на пациентов с умеренной и тяжелой деменцией, которые в конце эксперимента показали более высокие показатели по когнитивным и рисуночным тестам. Даже для пациентов, которые находились в достаточно поздней стадии деменции, пение было полезным.

Хотя потеря памяти и снижение функции мозга являются признаками старческого слабоумия, пожилые люди демонстрировали поразительную способность вспоминать тексты и мелодии песен из своего прошлого.

Результаты исследования были подкреплены и другими работами: так, в университете Хельсинки десятинедельный курс пения помог пациентам с деменцией улучшить настроение, ориентацию и развить отдельные виды памяти, а также способствовал повышению внимания и развитию общих когнитивных навыков.