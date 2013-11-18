На Филиппинах после тайфуна под открытым небом живут 1,6 млн людей

Порядка 1,6 миллиона человек на Филиппинах вынуждены жить под открытым небом после разрушительного тайфуна "Йоланда", так как лагеря для беженцев переполнены, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Развернутые властями и гуманитарными организациями временные лагеря для беженцев и эвакуационные центры смогли вместить лишь 20% от числа беженцев, остальным 80% отказано из-за нехватки мест. Часть людей вынуждена строить себе крышу над головой из мусора от разрушенных домов, отмечает телеканал.

По данным телеканала, из-за проблем с транспортом пока не удается в полной мере доставить присланную из-за рубежа гуманитарную помощь большинству нуждающихся в пострадавших районах.

Согласно последним данным Совета по управлению в чрезвычайных ситуациях, число погибших от тайфуна возросло до 3,6 тысячи человек, без вести пропавшими считаются 1,2 тысячи человек. Стихийное бедствие уничтожило более 160 тысяч домов и повредило еще свыше 126 тысяч.

Как сообщал УНИАН, тайфун Йоланда" (по международной классификации "Хайянь"), обрушившийся на Филиппины 9-10 ноября, стал самым разрушительным за последние 100 лет.

По оценкам ООН, более 13 млн человек пострадали от тайфуна на Филиппинах, среди них 5 млн детей.