На АЭС "Фукусима-1" вновь произошла утечка радиоактивной воды

Очередная утечка воды с повышенным содержанием радиоактивных веществ была зафиксирована на аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на компанию-оператора станции "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО).

Сотрудники АЭС обнаружили, что вода вытекает из одного из наземных резервуаров для хранения загрязненной жидкости. Радиоактивный фон вблизи вытекшей воды составляет 30 миллизивертов в час при норме для обычного человека в 1 миллизиверт в год. От жидкости исходит бета-излучение, что говорит о содержании в ней стронция-90.

По предварительной версии, причиной утечки стало повреждение креплений на цистерне. Специалисты ТЭПКО уточняют объемы вытекшей воды и принимают меры по предотвращению ее распространения.

Несмотря на принимаемые ТЭПКО меры, на "Фукусиме-1" продолжают периодически происходить утечки радиоактивной воды. При этом специалистам до сих пор не удается полностью исключить возможность попадания загрязненной жидкости в море.