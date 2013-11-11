В Китае объявили высший уровень опасности

Власти Китая объявили высший, красный уровень опасности из-за приближения разрушительного тайфуна "Хайян".

С прибрежных территорий будут эвакуировать население, передает ТСН

В южной островной китайской провинции Хайнань из прибрежных районов были эвакуированы 13 тыс. человек, 400 кораблям отдали приказ немедленно вернуться в свои порты. В двух аэропортах провинции - в Санье, которая является главным туристическим центром Хайнань, и в Хайкоу - отменено или задержано более 200 авиарейсов.

Первым под удар "Хайяна", который признан самым мощным и самым разрушительным тайфуном в нынешнем году, попали Филиппины, где, по предварительным данным, погибли более 10 тыс. человек.