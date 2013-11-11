В Китае объявили высший уровень опасности
10:21, 11 ноября 2013Зарубежные новости
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Из-за супертайфуна
Власти Китая объявили высший, красный уровень опасности из-за приближения разрушительного тайфуна "Хайян".
С прибрежных территорий будут эвакуировать население, передает ТСН.
В южной островной китайской провинции Хайнань из прибрежных районов были эвакуированы 13 тыс. человек, 400 кораблям отдали приказ немедленно вернуться в свои порты. В двух аэропортах провинции - в Санье, которая является главным туристическим центром Хайнань, и в Хайкоу - отменено или задержано более 200 авиарейсов.
Первым под удар "Хайяна", который признан самым мощным и самым разрушительным тайфуном в нынешнем году, попали Филиппины, где, по предварительным данным, погибли более 10 тыс. человек.
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