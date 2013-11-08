На Солнце произошла мощная рентгеновская вспышка

Рентгеновская вспышка высшего класса мощности X произошла на Солнце, и не исключено, что это может привести к геомагнитным возмущениям на Земле через несколько суток.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт прикладной геофизики Росгидромета.

Вспышка класса X1.1 произошла в 8.26 мск (6.26 по киевскому времени - УНИАН). Представитель института пояснил, что ее источником была активная область, расположенная близко к центру солнечного диска.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

По прогнозам специалиста ИПГ, в результате произошедшего на Земле прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения в понедельник, 11 ноября. "Выброс корональной массы был, но никаких значимых возмущений не будет. Возможно, небольшое возмущение (низшего) класса G1 11 ноября", - сказал он.