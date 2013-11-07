Социальные сети вредят психике одиноких женщин

Одинокие женщины не должны просматривать профили своих успешных друзей в Facebook. По словам психологов, это может реально подорвать их здоровье, пишет Меддэйли.

Специалист Зои Стримпель подчеркивает: социальные сети постоянно "бомбардируют" пользователей картинками идеальной жизни, идеальных свадеб, детей, что вызывает у людей зависть и способствует развитию интернет-вуайеризма. В итоге у человека может возникнуть ощущение того, будто его жизнь пуста.

Стримпель призывает одиноких женщин полностью отказаться от социальных сетей. Кстати, по словам Стримпель, слабый пол проводит больше времени в поисках потенциальных женихов в интернете.

А наличие персональных данных в профилях социальных сетей заставляет женщин чрезмерно анализировать кандидатов. Потом, складывается впечатление, что эти люди уже присутствуют в жизни женщины.