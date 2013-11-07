Аэробные нагрузки улучшают работу мозга и память

При рассеяном склерозе наблюдается атрофия гиппокампа, что провоцирует ухудшение памяти (с этим сталкиваются примерно 50% пациентов). Какого-либо эффективного средства против склероза нет. Доктор Виктория Леавитт из Кесслеровского фонда считает, что тренировки могут им стать. У физической активности нет побочных эффектов, и не требуются большие вливания в подобное "лечение".

Подход опробовали на двух пациентах, имевших проблемы с памятью. Один ходил на растяжку, а второй - на аэробные тренировки (пользовался велотренажером). До и после тренировок показатели качества памяти фиксировались. Предполагались занятия в режиме 30 минут три раза в неделю на протяжении 3 месяцев.

Состояние мозга помогла оценить МРТ (показала объемы частей мозга) и фМРТ (показала функциональные связи), а также тест на память. Аэробные нагрузки привели к 16,5%-у увеличению объема гиппокампа, 53,7%-у повышению показателей качества памяти. Еще усиливались функциональные связи гиппокампа в состоянии покоя. А вот растяжка лишь немного увеличила объем, никак не повлияв на другие показатели вовсе.

Меддэйли