Какие продукты улучшают мужское здоровье

Американские исследователи сообщают, что фрукты и овощи желтого, оранжевого и красного цветов повышают мужскую фертильность примерно на 10%, что обусловлено содержанием в них каротиноидов и ликопина. Каротиноиды способствуют увеличению подвижности сперматозоидов, ликопин – их правильному формированию. Результаты проведенной работы опубликованы в журнале Fertility and Sterility.

В эксперименте ученых из Гарвардского университета приняли участие около 200 человек, которые придерживались диеты, содержащей различные овощи и фрукты.

Изучив такие показатели качества спермы испытуемых, как ее объем, количество сперматозоидов, их концентрация, подвижность и морфология, исследователи пришли к выводу, что наибольший положительный эффект на мужскую фертильность оказывают овощи и фрукты, содержащие актиоксиданты бета-каротин (превращающийся в организме в витамин А) и ликопин.

Антиоксиданты помогают организму нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить клеточные мембраны и ДНК, пишет Медпортал

Согласно результатам ученых, среди желтых и оранжевых овощей и фруктов морковь способствует повышению количества и качества спермы лучше всего – на 6,5-8 %. Потребление красных овощей и фруктов, особенно томатов, оказалось связано со снижением количества патологических форм сперматозоидов приблизительно на 8-10 %.

Данные этого исследования, по мнению ученых, могут помочь скорректировать свое питание парам, которые испытывают проблемы с зачатием из-за снижения мужской фертильности.