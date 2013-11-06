Какие продукты улучшают мужское здоровье
09:49, 06 ноября 2013Зарубежные новости
0
Повышают фертильность на 10%
Американские исследователи сообщают, что фрукты и овощи желтого, оранжевого и красного цветов повышают мужскую фертильность примерно на 10%, что обусловлено содержанием в них каротиноидов и ликопина. Каротиноиды способствуют увеличению подвижности сперматозоидов, ликопин – их правильному формированию. Результаты проведенной работы опубликованы в журнале Fertility and Sterility.
В эксперименте ученых из Гарвардского университета приняли участие около 200 человек, которые придерживались диеты, содержащей различные овощи и фрукты.
Изучив такие показатели качества спермы испытуемых, как ее объем, количество сперматозоидов, их концентрация, подвижность и морфология, исследователи пришли к выводу, что наибольший положительный эффект на мужскую фертильность оказывают овощи и фрукты, содержащие актиоксиданты бета-каротин (превращающийся в организме в витамин А) и ликопин.
Антиоксиданты помогают организму нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить клеточные мембраны и ДНК, пишет Медпортал.
Согласно результатам ученых, среди желтых и оранжевых овощей и фруктов морковь способствует повышению количества и качества спермы лучше всего – на 6,5-8 %. Потребление красных овощей и фруктов, особенно томатов, оказалось связано со снижением количества патологических форм сперматозоидов приблизительно на 8-10 %.
Данные этого исследования, по мнению ученых, могут помочь скорректировать свое питание парам, которые испытывают проблемы с зачатием из-за снижения мужской фертильности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter