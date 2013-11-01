Семейный ужин способствует поддержанию здорового веса

Семьи, которые ужинают дома на кухне или в столовой, реже имеют проблемы с лишним весом, передает The Telegraph. При этом, как показало исследование, родители с высоким Индексом массы тела чаще едят перед телевизором. А вот мальчики из семей, где практикуются семейные обеды, стройнее остальных.

Ученые подчеркивают: пищевое поведение в семье крайне важно. Возможно, совместный прием пищи и живое общение за столом предотвращают переедание, улучшая самочувствие людей. Человек получает внимание семьи. Плюс, семейный обед отвлекает от телевизора.

Доктор Брайан Вансинк из Университета Корнелл и Эллен ван Клииф из Университета Вагенингена опросили 190 родителей и 148 детей на предмет выявления особенностей пищевого поведения. Также замерялся индекс массы тела добровольцев. Ученые интересовались, как часто люди ели вместе и что делали в процессе приема пищи.

Было установлено: внутрисемейное общение могло заменить чрезмерный прием пищи, который нередко вызван психологическими проблемами. Оно давало более сильные позитивные ощущения, чем еда.

meddaily.ru