На Лагерфельда подали в суд за высказывания о полных женщинах

Во Франции Ассоциация "Красивые, сексуальные женщины с округлыми формами" подала в суд на Карла Лагерфельда за оскорбительные высказывания кутюрье о женщинах с излишним весом.

Как сообщает ИТАР-ТАСС , недавно Лагерфельд заметил, что "толстым" представительницам слабого пола нечего делать на подиуме. "Никто не захочет смотреть на пухлых манекенщиц", - сказал он в одном из телевизионных интервью. После этого модельер обвинил полных людей в том, что именно по их вине система здравоохранения во Франции испытывает бюджетные трудности.

"Многие женщины, особенно молодые девушки, и без того неуютно чувствуют себя в собственном теле. А когда люди, особенно известные, говорят подобные вещи, то для них (девушек) это просто катастрофа", - заявила глава ассоциации Бетти Обриер. Обнародованная ею петиция с протестом против высокомерного и дискриминационного отношения к полным женщинам собрала многие сотни откликов.

Сам кутюрье долгое время страдал от излишнего веса, однако в очень короткие сроки сумел похудеть. В сентябре 2013 года Лагерфельд опубликовал книгу, в которой признался, что заветным желанием его жизни было "влезть в джинсы 30 размера".