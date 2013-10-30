40 человек погибли из-за столкновения автобуса и бензовоза

09:18, 30 октября 2013
Зарубежные новости
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Трагедия в Индии

 В Индии по меньшей мере 40 человек погибли после столкновения рейсового автобуса и бензовоза.

 
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Times of Indian, частный автобус Volvo, который следовал из Бангалора в Хайдарабад, врезался в бензовоз, после чего оба транспортных средства загорелись.
 
Водитель автобуса, его помощник и трое пассажиров смогли выбраться из автобуса и были отправлены в больницу. Состояние троих оценивается как критическое. Пожар затруднил эвакуацию и опознание погибших.
 
При отправлении из Бангалора в автобусе значилось 29 человек, остальные подсели по дороге. Полиция начала расследование.
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