40 человек погибли из-за столкновения автобуса и бензовоза

В Индии по меньшей мере 40 человек погибли после столкновения рейсового автобуса и бензовоза.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Times of Indian, частный автобус Volvo, который следовал из Бангалора в Хайдарабад, врезался в бензовоз, после чего оба транспортных средства загорелись.

Водитель автобуса, его помощник и трое пассажиров смогли выбраться из автобуса и были отправлены в больницу. Состояние троих оценивается как критическое. Пожар затруднил эвакуацию и опознание погибших.

При отправлении из Бангалора в автобусе значилось 29 человек, остальные подсели по дороге. Полиция начала расследование.