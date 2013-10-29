ВОЗ подтверждает вспышку полиомиелита в Сирии

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 10 случаев полиомиелита в Сирии – первую вспышку этой болезни в стране за 14 лет.

Агентство ООН также сообщило еще о 12 случаях с признаками наиболее сложной формы полиомиелита, которая вызывает паралич. При этом почти все больные – дети в возрасте до двух лет, пишет Радио Свобода.

Вспышку зафиксировали в северо-восточной провинции Дейр-аз-Зор, но, по словам пресс-секретаря ВОЗ Оливера Розенбауэра, есть «высокий риск», что болезнь будет распространяться.

Перед тем, как в Сирии в 2011 году начался гражданский конфликт, большинство детей вакцинировали от полиомиелита.

Полиомиелит является высоко инфекционным заболеванием, его вызывает вирус. Поражает преимущественно детей в возрасте до пяти лет. Вирус действует на нервную систему и за несколько часов может привести к параличу. Вирус проникает в организм через рот и размножается в кишечнике.

По данным ВОЗ, с 1988 года количество случаев заболевания полиомиелитом уменьшилось на более чем 99%: по оценкам, с 350 тысяч случаев до 223 случаев, зафиксированных в 2012-м.

В этом году только в трех странах фиксировались случаи полиомиелита – Афганистан, Пакистан и Нигерия.

radiosvoboda.org