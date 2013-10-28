Травмы головы, полученные в детстве, повышают риск депрессии

Казалось бы, незначительные травмы головы могут привести к тяжелым и неожиданным для человека последствиям. Такой вывод сделали американские эксперты. Как сообщает "Actual News", после травм головы у ребенка нередко развивается депрессия.

В общей сложности специалисты исследовали медицинские карты 2000 детей и 2000 взрослых, переживших черепно-мозговую травму. В итоге депрессию выявили у 4% детей и у 15% взрослых.

Вообще, по словам специалистов, в последние годы депрессию все чаще диагностируют у детей. Так, согласно статистике 2007 года, от депрессии страдали 1,5% детей. А в 2013 - 4%. Частично это обусловлено именно травмами головы. Однако важную роль в развитии психических расстройств играет обстановка в семье и школе. Но специалисты призывают врачей особо внимательно наблюдать за детьми, пережившими черепно-мозговую травму.

В свою очередь, Дэйв Эллемберг из Университета Монреаля считает сотрясения, полученные в подростковый период, самыми опасными. Подобные травмы негативным образом влияют на рабочую память подростков, позволяющую обрабатывать и хранить кратковременную информацию. Данный вид памяти также необходим для чтения и счета в уме.