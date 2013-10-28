Японцы не верят, что ситуация на "Фукусиме" контролируемая

Более 80% жителей Японии не верят заявлениям премьер-министр страны Синдзо Абэ о том, что ситуация с утечками радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" находится под контролем правительства.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного японским информагентством Киодо, сообщает ИТАР-ТАСС

Согласно исследованию, 83,2% жителей страны не доверяют словам Абэ, который рассказывал о ситуации на "Фукусиме-1" в ходе заседания парламента на минувшей неделе. "В целом ситуация находится под контролем", - подчеркнул в своем выступлении премьер. Ремарка Абэ прозвучала в ответ на критику со стороны представителей оппозиционной Демократической партии Японии, которые выразили сомнения в том, что правительство и компания-оператор "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО) действительно контролируют ситуацию на атомной электростанции.

Несмотря на принимаемые ТЭПКО меры, на "Фукусиме-1" продолжают периодически происходить утечки радиоактивной жидкости. В частности, на прошлой неделе сотрудники станции обнаружили повреждение на одном из резервуаров для сбора загрязненной грунтовой воды. В начале текущей недели из-за сильных ливней сразу на шести участках на территории АЭС были зафиксированы утечки дождевой воды с повышенным содержанием радиоактивных веществ, в частности стронция-90. При этом специалистам до сих пор не удается полностью исключить возможность попадания загрязненной жидкости в море.