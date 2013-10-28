Страшный шторм обесточил дома десятков тысяч французов

Во Франции более 60 тыс. домов остались без света из-за шторма "Святой Иуда».

Как передает РИА «Новости», более всего из-за шторма на северо-западе Франции, куда в ночь на понедельник обрушился шторм "Святой Иуда", пострадали области Бретань и Нормандия.

В 12 департаментах региона объявлен оранжевый уровень угрозы. Согласно предупреждениям метеорологов, порывы ветра могут достигать 120-130 километров час. О жертвах и пострадавших в результате шторма, сравнимого по силе с ураганом, не сообщается.

Ранее из-за шторма авиакомпании Нидерландов отменили более 40 международных авиарейсов. Сейчас шторм приближается к берегам Великобритании - в лондонском аэропорту Хитроу уже отменены около 60 авиарейсов, передают британские СМИ.

Метеорологи назвали шторм, который ожидался на севере Европы в ночь на понедельник, в честь святого Иуды, почитаемого в Великобритании как заступника несчастных - его день отмечается 28 октября. По прогнозам специалистов, нынешний шторм по силе можно сравнить с Великим штормом 1987 года, унесшим жизни 22 человек в Великобритании и Франции.