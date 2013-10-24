Более 15 тыс. японок пострадали от отбеливающих кремов

Более 15 тысяч человек пострадали в результате использования кремов для отбеливания кожи, произведенных японским косметическим концерном Kanebo, сообщает MedicalXpress со ссылкой на пресс-службу компании.

В Kanebo сообщили, что получили уже 15 192 жалобы от японских пользователей 54 видами продукции, содержащими разработанное компанией отбеливающее вещество «рододенол». Kanebo получила лицензию министерства здравоохранения Японии на эту субстанцию еще в 2008 году. Все пострадавшие жалуются на появление на коже витилиго-подобных белых пятен. Примерно у трети симптомы расцениваются как серьезные - участки депигментации у них достигают пяти и более сантиметров в диаметре.

Помимо потребителей внутри Японии, аналогичные кожные реакции зафиксированы также у 70 граждан иностранных государств - Тайваня, Гонконга, Южной Кореи и Таиланда.

Жалобы на свою продукцию Kanebo получала уже в течение последних двух лет, однако признала наличие проблемы только летом 2013 года, отозвав в июле из продажи по всему миру все содержащие рододенол косметические средства. Компания уже заявила, что оплатит расходы на лечение тем потребителям, на коже которых пятна депигментации останутся даже после полного прекращения пользования отбеливающим кремом.

Отбеливающие косметические средства очень популярны среди азиатских женщин, желающих осветлить тон своей кожи. В Россию подобная продукция Kanebo не поставляется.

medportal.ru