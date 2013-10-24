В Таиланде при аварии автобуса погибло более 20 человек

Более 20 человек погибли, 19 были тяжело ранены при падении туристического автобуса с буддийскими паломниками в 50-метровую пропасть в провинции Лампанг на севере Таиланда, сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент установлено, что в катастрофе погиб 21 человек, 19 получили тяжелые травмы, один человек не пострадал. Всего в автобусе был 41 человек, включая водителя. Большую часть пассажиров составляли женщины пенсионного возраста и пожилые семейные пары", - сообщил представитель администрации провинции в утреннем выпуске новостей Третьего национального телеканала Таиланда.

Он также сообщил, что катастрофа произошла поздно вечером в среду. Один из трех автобусов, перевозивших пенсионеров-паломников из провинций Лампанг и Чиангмай в провинцию Чианграй для участия в буддийской церемонии, на обратном пути не вписался в поворот, пробил дорожное заграждение и упал в пропасть.

"Спасательная операция проходила ночью в темноте, и потому точные данные о пострадавших стали известны только к утру сегодняшнего дня. Сейчас мы передаем СМИ список погибших. Администрация провинции выражает соболезнования семьям всех пострадавших в катастрофе", - сказал чиновник.

Он добавил, что причиной аварии могло стать незнание водителем участка дороги, на котором произошла авария, так как автобусы принадлежат туристической фирме из Чиангмая и редко используются для поездок в Лампанг.

В опубликованном СМИ списке погибших и раненых иностранных граждан нет.