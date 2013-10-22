Гранатовый сок против сердечно-сосудистых болезней

О пользе гранатового сока люди узнали уже очень давно. Он помогает организму бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, со стрессом, повышает либидо и способствует улучшению сексуальной жизни, положительно влияет на работоспособность и т. д, пишут иностранные СМИ.

Однако итальянские ученые решили, что гранатовый сок способен на большее и решили провести исследование, которое показало, что именно сок этого фрукта можно считать натуральным эликсиром молодости. Для проведения эксперимента отобрали 60 добровольцев, которые принимали экстракт граната в виде капсул. Контрольная группа принимала плацебо – тоже в капсулах. Как показали результаты, за месяц у участников, которые принимали капсулы с гранатовым соком, снизилось естественное повреждение клеток, а именно этот процесс приводит к старению всего организма. В контрольной группе показатели остались без изменений.

Также столь длительное применение сока граната привело к замедлению оксидативного процесса в клетках ДНК, который является прямым следствием старения. Возможно, на рынок уже в скором времени попадут такие капсулы – и на земле молодых людей станет чуть-чуть больше.