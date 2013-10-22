В ущелье упал «свадебный» грузовик: погибли 17 людей

Грузовик, перевозивший участников свадебной церемонии, в ночь на понедельник рухнул в ущелье в индийском штате Уттаркаханд на севере страны, 17 человек погибли, сообщает РИА «Новости».

В результате аварии, произошедшей на горной дороге в окрестностях города Каладхунги, еще 28 человек получили ранения.

По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за неисправности тормозов.

Жених и невеста находились в другой машине свадебного кортежа и в инциденте не пострадали.