В ущелье упал «свадебный» грузовик: погибли 17 людей
07:53, 22 октября 2013Зарубежные новости
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Жених и невеста не пострадали
Грузовик, перевозивший участников свадебной церемонии, в ночь на понедельник рухнул в ущелье в индийском штате Уттаркаханд на севере страны, 17 человек погибли, сообщает РИА «Новости».
В результате аварии, произошедшей на горной дороге в окрестностях города Каладхунги, еще 28 человек получили ранения.
По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за неисправности тормозов.
Жених и невеста находились в другой машине свадебного кортежа и в инциденте не пострадали.
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