В Австралии лесные пожары уничтожили более 200 домов

Крупные лесные пожары в окрестностях австралийской столицы Сиднея уничтожили 208 жилых домов.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийскую телерадиовещательную корпорацию ABC, по данным на воскресенье, на территории штата Новый Южный Уэльс зарегистрировано более 60 пожаров, из них 15 - неконтролируемые.

Пожарным удалось ликвидировать более 20 пожаров за последние двое суток. Всего огонь "захватил" территорию в 37 тыс. гектаров. Власти предпринимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, от которого погиб один человек. В частности, в Сиднее и нескольких других районах штата Новый Южный Уэльс введен запрет на разведение костров.

В ликвидации пожаров задействованы 1,5 тыс. пожарных, в труднодоступных для техники местах применяются пожарные вертолеты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода в Новом Южном Уэльсе будет оставаться жаркой для этого времени года, что способствует распространению огня.

Лесные пожары не редкость в Австралии, самая масштабная катастрофа такого рода произошла в феврале 2009 года. Тогда на юге страны в течение нескольких недель погибли 173 человека. Были уничтожены более двух тысяч домов, 7,5 тысячи жителей остались без крова.