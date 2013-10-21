Биологи научились "видеть" инфекции сквозь кожу

Группа биологов из Германии и Голландии создала новый способ обнаружения инфекций, в котором для обнаружения болезнетворных бактерий применяются светящиеся антибиотики. Работа напечатана в журнале Nature Communications, резюме опубликовало Nature News.

В ходе анализа авторы получили ванкомицин, который имеет флюоресцентную группу.

Укажем, что ванкомицин является антибиотиом пенициллинового ряда, который по-особому связывается с пептидами клеточной стенки грамм-позитивных бактерий, таких как, к примеру, золотистый стафилококк Staphylococcus aureus. Вещество в этом случае применялось не по прямому назначению (для ограничения роста бактерий), а как отметка, которая подсоединяется лишь к возбудителям инфекции.

Как выявили тесты, светимости даже малого числа флюоресцентного ванкомицина хватит, чтобы увидеть очаг инфекции сквозь кожу на глубину до восьми миллиметров. При этом большая флюоресцентная метка не помешает антибиотику обнаруживать бациллы в организме инфицированных мышей.

По мнению авторов, такие светящиеся метки могут помочь хирургам в контроле за послеоперационными инфекциями. В настоящее время для того, чтобы надежно различать нормальное воспаление от инфекции, существует лишь один способ - биопсия, которая сама может затрудниться попаданием бактерий.

Напомним, что в конце сентября группа ученых из Южной Кореи разработала технологию выработки бензина при помощи генно-модифицированных бактерий.

korrespondent.net