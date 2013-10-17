Обработанное мясо снижает репродуктивность мужчин

Исследование 156 мужчин в парах, испытывающих проблемы с зачатием, показало: рацион мужчины влиял на размер и форму сперматозоидов. Авторами изыскания выступили сотрудники Гарвардского университета, пишет The Telegraph. Оказалось, если мужчина регулярно потреблял обработанное мясо, то у него отмечалось намного меньше здоровых сперматозоидов, чем у мужчины, редко потреблявшего бекон, сосиски, гамбургеры, ветчину и фарш.

Так, мужчины, съедавшие менее ломтика бекона в день, имели на 30 процентов больше нормальных сперматозоидов, чем те, кто потреблял больше обработанного мяса. Аналогичное преимущество было у мужчин, через день съедавших по порции белой рыбы, по сравнению с мужчинами, редко потреблявшими рыбу вроде трески.

Почему именно обработанные мясные продукты снижают качество спермы, ученые не знают. Однако специалисты не раз заявляли о связи здорового рациона и нормального уровня фертильности. Правда, на отдельных продуктах до этого никто не заострял внимания. Мужчинам в любом случае стоит делать упор на фрукты, овощи и прочие здоровые продукты, говорят репродуктологи.

meddaily.ru