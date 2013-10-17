Голодным сирийцам разрешили кушать котов и собак

12:06, 17 октября 2013
Зарубежные новости
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Глобальная гуманитарная катастрофа

 Группа сирийских имамов вынесла постановление, или фетву, согласно которой жителям осажденных пригородов Дамаска разрешается есть виды мяса, которые обычно являются запрещенными для употребления в пищу, пишет Панорама.

 
Так, сирийцам теперь разрешается есть кошек, собак и ослов, чтобы не голодать.
 
Фетва была вынесена на фоне сообщений о голоде в удерживаемом боевиками пригороде Дамаска Муадхамия. Гуманитарные организации призвали пустить грузы в пригород, жители которого оказались в ловушке.
 
Имамы заявили, что их крик о помощи должен услышать весь мир. Они добавили, что если ситуация продолжит ухудшаться, живым придется есть мертвых. Ранее похожие религиозные указы были вынесены в Хомсе и Алеппо, передает ВВС.
 
Организации, занимающиеся гуманитарной помощью, заявляют, что поставки еды и предметов первой необходимости в регионы, охваченные войной, должны быть для международного сообщества таким же приоритетом, как и программа химического разоружения Сирии. 
 
Генеральный директор организации "Врачи без границ" Кристофер Стоукс назвал "абсурдной" ситуацию, при которой инспекторы, занимающиеся ликвидацией химического оружия, могут свободно передвигаться по регионам, отчаянно нуждающимся в помощи, в то время как проезд колонн с гуманитарной помощью блокируется.
 
В июле текущего года ООН сообщала, что четыре миллиона сирийцев страдают от дефицита продуктов питания, а сельскохозяйственная отрасль страны – от нехватки семян и удобрений. Как говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последний год ситуация с продовольствием в стране значительно ухудшилась.
 
С середины лета 2013 года в Сирии действуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за спекуляцию продуктами питания. Нарушители караются штрафами или тюремными сроками. Цены на продукты в Сирии за первое полугодие текущего года выросли в три-пять раз.
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