Голодным сирийцам разрешили кушать котов и собак

Группа сирийских имамов вынесла постановление, или фетву, согласно которой жителям осажденных пригородов Дамаска разрешается есть виды мяса, которые обычно являются запрещенными для употребления в пищу, пишет Панорама.

Так, сирийцам теперь разрешается есть кошек, собак и ослов, чтобы не голодать.

Фетва была вынесена на фоне сообщений о голоде в удерживаемом боевиками пригороде Дамаска Муадхамия. Гуманитарные организации призвали пустить грузы в пригород, жители которого оказались в ловушке.

Имамы заявили, что их крик о помощи должен услышать весь мир. Они добавили, что если ситуация продолжит ухудшаться, живым придется есть мертвых. Ранее похожие религиозные указы были вынесены в Хомсе и Алеппо, передает ВВС.

Организации, занимающиеся гуманитарной помощью, заявляют, что поставки еды и предметов первой необходимости в регионы, охваченные войной, должны быть для международного сообщества таким же приоритетом, как и программа химического разоружения Сирии.

Генеральный директор организации "Врачи без границ" Кристофер Стоукс назвал "абсурдной" ситуацию, при которой инспекторы, занимающиеся ликвидацией химического оружия, могут свободно передвигаться по регионам, отчаянно нуждающимся в помощи, в то время как проезд колонн с гуманитарной помощью блокируется.

В июле текущего года ООН сообщала, что четыре миллиона сирийцев страдают от дефицита продуктов питания, а сельскохозяйственная отрасль страны – от нехватки семян и удобрений. Как говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последний год ситуация с продовольствием в стране значительно ухудшилась.

С середины лета 2013 года в Сирии действуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за спекуляцию продуктами питания. Нарушители караются штрафами или тюремными сроками. Цены на продукты в Сирии за первое полугодие текущего года выросли в три-пять раз.