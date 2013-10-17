На "Фукусиме" зафиксирован крайне высокий уровень радиации
10:11, 17 октября 2013Зарубежные новости
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В туннеле ведущем к океану
Крайне высокий уровень радиации зафиксирован в воде, которая находится в ведущем к океану дренажном туннеле на территории аварийной АЭС "Фукусима-1".
Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным оператора станции, энергетической компании "Токио электрик пауэр" /ТЭПКО/, содержание стронция и других бета- излучающих веществ там составило 1400 беккерелей на литр. Это почти в 30 раз превышает предельную норму для воды, которую можно сбрасывать в море.
Проба, согласно сообщениям, бралась в 150 метрах от берега океана. Эксперты ТЭПКО намерены замерить уровень радиоактивности воды в прилегающем морском районе.
Последние результаты замеров в 70 раз превышают данные, полученные 15 октября при изучении радиоактивности воды в том же месте дренажного туннеля.
Эксперты полагают, что такой скачок связан с обрушившимся на этот район 16 октября тайфуном «Випха». Он вызвал сильные дожди, которые могли смыть в дренажную систему радиоактивную землю с территории АЭС.
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