Число погибших от землетрясения на Филиппинах достигло 107 чел.

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах достигло 107 человек, и эти данные увеличатся, сообщают региональные электронные СМИ со ссылкой на власти.

Ранее в последней сводке национального управления гражданской обороны говорилось, что стихийное бедствие унесло жизни 99 человек, ранены 276, крова лишились 12,5 тыс., они размещены в эвакоцентрах, сообщате Риа Новости.

"Мы ожидаем, что число (погибших) еще возрастет, поскольку в некоторых районах еще не проведены поисково-спасательные операции", - заявила глава гражданской обороны в центральной части Филиппин Минда Моранте.

Накануне в центральной части Филиппин произошло самое мощное в этом регионе за последние 23 года землетрясение магнитудой 7,2. По словам директора Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидума, "магнитуда была эквивалентна взрыву 32 таких же (атомных) бомб, как та, что взорвалась над Хиросимой".

Сегодня утром в зоне бедствия произошли два новых подземных толчка магнитудой 5,1. До этого максимальная магнитуда продолжающихся и в это время афтершоков, которых сейсмологи лишь за 21 час после мощного землетрясения зарегистрировали 725, составляла 4,3. В отличие от землетрясения накануне и большинства последовавших за ним афтершоков, эпицентр одного из последних двух толчков находился не на острове Бохоль, а у юго-восточного побережья соседнего, намного более густонаселенного острова Себу, где расположены второй по величине в стране одноименный город, второй по значению аэропорт и самый оживленный на Филиппинах морской порт. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.