Количество жертв землетрясения на Филиппинах превысило 80

Количество погибших в результате сильного землетрясения на Филиппинах превысило 80 человек.

Как сообщает Радио Свобода, больше всего жертв стихийного бедствия на острове Бохоль, где находился эпицентр подземных толчков магнитудой 7,2 балла.

Землетрясение произошло сегодня утром и зацепило еще два острова – популярные среди туристов Себу и Сикихор.

Сообщается о десятках травмированных. Некоторые из них пострадали в давке, которая возникла, когда люди стали в панике выбегать на улицы.

На острове Бохоль разрушено много домов, включая современные сооружения и старинные храмы. Повреждены участки автотрасс, мосты, нарушена подача электричества.

Угроза цунами не объявлялась.

radiosvoboda.org