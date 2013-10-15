На Филиппинах из-за землетрясения погибли 20 людей

По меньшей мере 20 человек погибли и более 60 получили ранения в результате серии подземных толчков, которые произошли сегодня утром в центральной части Филиппин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальные СМИ.

Первый толчок магнитудой 7,2 произошел в 08.12 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в двух километрах к югу от города Кармен в провинции Бохоль, очаг залегал на глубине 33 километра.

"Мы зарегистрировали (вскоре после этого) не менее двух десятков афтершоков", - заявил директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВС) Ренато Солидум.

По его мнению, они могут продолжаться, однако постепенно пойдут на убыль. Угрозы цунами нет.

Однако подлинный размах бедствия еще не ясен: землетрясение нарушило энергоснабжение и связь с большим количеством районов на трех соседних островах Себу, Бохоль и Негрос.

Хотя аэропорт острова Бохоль уже возобновил свою работу, из-за полученных в результате землетрясения повреждений по-прежнему не работает второй по значению на Филиппинах международный аэропорт Себу. По заявлениям властей, "тяжелые повреждения" получил и морской порт острова Бохоль, который остается закрытым.