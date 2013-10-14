Пищеварительный тракт женщин существенно отличается от мужчин
Имеют более слабую брюшную стенку
Пищеварительный тракт женщин существенно отличается от мужского. Поэтому женщины чаще страдают от вздутия живота. Об этом рассказала американский гастроэнтеролог Робинне Чаткен, основатель Центра пищеварения для женщин, в своей книге Gutbliss.
Доктор Чаткен отметила, что толстая кишка у женщин, в среднем, на 10 см больше, чем у мужчин. Вероятно, это связано с необходимостью поглощать больше жидкости в детородный период. Дополнительная длина толстой кишки делает женщин подверженными запорам.
Женщины имеют более слабую брюшную стенку, чем мужчины, что связано с гормональными особенностями. Колебания гормонального фона также способствуют вздутию живота. Кроме того, кишечник женщин размещен не так, как у мужчин, поскольку они имеют разные формы таза и отличие во внутренних органах. Роды способствуют ослаблению тазового дна.
Однако независимо от пола, причиной вздутия живота может быть синдром раздраженного кишечника, употреблением антибиотиков, стрессом.