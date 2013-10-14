Шум на стадионе в США достигал болевого порога
10:20, 14 октября 2013Зарубежные новости
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Установлен мировой рекорд
Болельщики команды по американскому футболу "Канзас-Сити Чифс" установили мировой рекорд по уровню шума на открытом стадионе.
К концу матча канзасского клуба с "Оклендом", проходившего на стадионе "Эрроухэд" в штате Миссури, представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали шум в 137,5 децибел, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Это почти на один децибел громче, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в начале этого года на другом матче по американскому футболу. Шум такого уровня находится на грани болевого порога.
Главный тренер команды сказал, что на стадионе стоял такой грохот, что земля содрогалась.
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