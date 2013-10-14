Шум на стадионе в США достигал болевого порога

Болельщики команды по американскому футболу "Канзас-Сити Чифс" установили мировой рекорд по уровню шума на открытом стадионе.

К концу матча канзасского клуба с "Оклендом", проходившего на стадионе "Эрроухэд" в штате Миссури, представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали шум в 137,5 децибел, сообщает ру сская служба Би-Би-Си

Это почти на один децибел громче, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в начале этого года на другом матче по американскому футболу. Шум такого уровня находится на грани болевого порога.

Главный тренер команды сказал, что на стадионе стоял такой грохот, что земля содрогалась.