Две трети курильщиков умирают из-за сигарет

Две трети курильщиков умирают именно из-за болезней, связанных с наличием этой вредной привычки. К такому выводу пришли австралийские исследователи.

Сотрудники Австралийского национального университета изучили данные о здоровье и причинах смерти 200 тыс. человек. Выяснилось, что курильщики живут, в среднем, на 10 лет меньше некурящих. Ежедневное выкуривание 10 сигарет повышало риск преждевременной смерти в 2 раза, а 25 сигарет – в 4 раза.

Кроме того выяснилось, что если человек бросил курить до 30-летнего возраста, то в 45 лет его состояние здоровья почти не отличается от ровесников, которые никогда не курили.

likar.info