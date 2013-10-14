Мед защищает зубную эмаль

Несмотря на то, что многие народные рецепты давно вошли в нашу жизнь и активно применяются, доктора и ученые не устают их анализировать. Так, недавно они решили убедиться в том, что мед полезен ля зубов, пишут иностранные СМИ.

Действительно, две ежедневных столовых ложки меда принесут разностороннюю пользу организму. Кроме того, они самым благотворным образом повлияют на зубную эмаль.

А здоровые зубы, как известно, отчасти отвечают и за здоровье организма в целом.

то может показаться странным, ведь мед сладок, однако ученые говорят, что в этом продукте содержится перекись водорода, что разрушает образования кариеса и, таким образом, является отличной профилактикой всяческих проблем.

Так что у бактерий мало шансов прикрепится к зубу и начать его разрушение. А со здоровыми зубами любые детские игры можно щелкать, как орешки!