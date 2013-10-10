"Слепота на лица" - болезнь неузнавания людей

Представьте, что вы вдруг не узнаете своих родных. Вы видите их, но ваш мозг не способен обработать информацию - вы не можете определить, улыбаются ли они, и что они вообще чувствуют.

Представьте, что вы вдруг не узнаете маму, мужа или жену, своего ребенка. Вы видите их, но ваш мозг не способен обработать информацию - вы не можете определить, улыбаются ли они, и что они вообще чувствуют.

Это произошло с Дэвидом Бромли после поражения мозга, в результате которого он заболел "слепотой на лица".

Медицинский термин для болезни Дэвида - прозопагнозия. Больные видят глаза, нос, рот, - то, что называется "контекстом" - но не воспринимают все это как единое целое. Они не распознают жесты и эмоции.

"Я могу узнать жену, если прихожу домой и знаю, что она здесь, - говорит Дэвид. - Но если она пройдет мимо меня на улице, когда я ее не буду ждать - я ее не узнаю".

Дэвид, житель Эссекса, жил с врожденной патологией зрительной системы, сам того не подозревая, - как оказалось, у него перепутаны вены и артерии. Впоследствии это привело к частичной потере зрения и повреждению мозга, которое и стало причиной прозопагнозии.

Пожалуй, самая тяжелая особенность этого состояния - то, что люди не сразу замечают, что с ними что-то не так.

Затруднение общения

Дэвид вспоминает, как он впервые осознал проблему: "Я был на встрече старых друзей, с которыми не виделся уже 30 лет. Когда-то мы были очень близки, но потом наши пути разошлись".

На обратном пути он обсуждал встречу со своим шурином: "Фрэн и Мики нисколько не изменились! Точно такие же, как были, - поделился я впечатлениями, и вдруг задумался. - Подожди, они были в майках?"

На самом деле Дэвид видел не друзей, а свою старую память о них: "Мой мозг подсказывал, что они здесь и выглядят так-то, но в действительности это было не так".

После этого он узнал, что страдает слепотой на лица.

Есть две основные формы прозопагнозии: врожденная, когда в мозгу не развивается способность обрабатывать черты лица (по приблизительной оценке, от этого страдают 2% населения), и приобретенная, которая возникает гораздо реже вследствие поражения мозга.

Д-р Ашок Джансари, специалист по когнитивной нейропсихологии из Университета Восточного Лондона, поясняет: "Приобретенная прозопагнозия чрезвычайно редкая, поскольку мозг должен быть поражен в определенном маленьком участке. Должна пострадать задняя часть правого полушария, а именно правая затылочно-височная область".

Дэвид рассуждает: "Не знаю, что хуже: не узнавать людей всю жизнь или - как это было со мной - внезапно потерять эту способность".

Он добавляет, что самый худший результат - это затруднение и конфузы в общении. "Мы отдыхали на Кубе и пошли поплавать с аквалангом. Я как раз переговаривался с другим туристом из Дании, как к нам подплыла женщина и сказала "буэнос диас". Я ответил: "Добрый день, рад знакомству", - думая, что это жена датчанина, тогда как в действительности это была моя жена, которую я не узнал".

Дэвид прекрасно видит людей, но через 10-15 минут уже не может их узнать. Теперь он объясняет клиентам: "Если я вас игнорирую, это не проявление грубости. Я просто вас не узнаю".

Страх потерять работу

Жительница Лондона Сандра, которая не захотела называть свою фамилию, также боится проблем с общением. 14 лет назад она болела энцефалитом (воспаление мозга), после которого у нее развилась прозопагнозия.

Хотя у нее умеренно тяжелая форма - она узнает тех, кого знала еще до болезни, - она старается, чтобы никто об этом не узнал, потому что не хочет, чтобы ее считали инвалидом.

"Жить с прозопагнозией очень стыдно", - говорит она.

Сандра работает учительницей, и на работе почти никто не знает о ее болезни.

"Если я вижу ребенка ежедневно, я его узнаю. Но когда кто-то из детей здоровается со мной на улице, я знаю, что это ученик школы, а кто именно - не знаю. Но детям я ничего об этом не говорю, просто ежедневно прилагаю усилия, чтобы запомнить их лица".

Сандра объясняет: "Наверное, я делаю из того тайну, потому что не хочу, чтобы кто-то подумал, будто я не могу справиться с работой, - это не так. Не хочется чувствовать стыд, или чтобы люди думали, что я какая-то неполноценная".

Доктор Джансари понимает чувства и страхи Дэвида и Сандры. Ему известны случаи, когда из-за этой болезни люди теряли работу - в частности, учительница , которая не всегда узнавала учеников, ведь это создавало проблемы, когда в конце дня за ними приходили родители.

Сейчас прозопагнозия не относится к болезням, ограничивающим работоспособность, но, по мнению доктора Джансари, в некоторых случаях следует относиться к ней именно так.

Это состояние неизлечимо. "Если речь идет о приобретенной прозопагнозии, пораженная область мозга уже не отрастет, поэтому решить проблему не получится, - говорит Джансари. - Что же касается врожденной прозопагнозии, мы пока не знаем, что ее вызывает. Но теоретически, если когда-нибудь будут установлена генетическая причина заболевания, ему можно будет помочь. Впрочем, это еще очень отдаленная перспектива".

Хотя больные вырабатывают различные стратегии преодоления своих трудностей, они не всегда надежны, ведь люди меняют свою внешность.

Д-р Джансари улыбается: "Однажды Дэвид увидел у меня фотографию и решил, что на ней Джордж Майкл - однако это был я, еще с тех времен, когда носил козлиную бородку и золотое кольцо в ухе!"

korrespondent.net