Завтрак влияет на репродуктивность женщин

Большие порции еды по утрам улучшают фертильность женщин, испытывающих проблемы с менструациями. А вот вечерний прием пищи на это не влияет, пишет The Telegraph.

Ранее проведенные исследования показали, что не только общее количество потребляемых калорий, но и время приема пищи влияют на вес. Новая работа сотрудников Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-Авивского университета установила, что время поедания воздействует также на резистентность к инсулину и гормональный уровень. А в результате у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ поражает 6-10% женщин детородного возраста), который характеризуется нарушением менструального цикла, повышаются шансы на зачатие, пишет rbc.ru

В результате возникновения СПКЯ женщины становятся устойчивыми к инсулину, что приводит к увеличению мужских половых гормонов (андрогены) и ухудшению способности к зачатию. В ходе 12-недельного исследования специалисты наблюдали за 60 пациентками в возрасте 25-39 лет, которым диагностировали СПКЯ. Каждой из них предложили ежедневно потреблять 1800 ккал (немного меньше рекомендуемого суточного количества), половину всех калорий они получали на завтрак, а остальное – на ужин.

В итоге оказалось, что наиболее высокий уровень овуляции был в группе, где участницы съедали большие порции на завтрак (объем калорий составлял 980 ккал). У них также отмечалось снижение концентрации глюкозы в крови и инсулинорезистентности на 8%, а уровень тестостерона упал на 50%. У дам, потребляющих большие порции вечером, подобных изменений не наблюдалось.

"Исследование ясно показывает, что количество ежедневно потребляемых калорий важно, но время их потребления оказалось гораздо важнее", – говорит автор работы профессор Орен Фрой.

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Clinical Science.

korzonews.info