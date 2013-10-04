В Японии 14 тысяч женщин пострадали из-за некачественной косметики
11:22, 04 октября 2013Зарубежные новости
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Дерматологи обследуют пострадавших
Число жительниц Японии, пострадавших от некачественных средств для отбеливания кожи производства местной косметической корпорации "Канэбо" (Kanebo Cosmetic), возросло до 14 тысяч человек.
Об этом сегодня сообщили представители фирмы, передает ИТАР-ТАСС.
Этим летом "Канэбо" объявила об отзыве более 450 тысяч упаковок своего препарата, которые приобрели около 250 тысяч человек. Такое решение было принято после того, как врачи-дерматологи выяснили, что использование этих косметических средств приводит не к равномерному отбеливанию, а к появлению на коже отдельных ярких белых пятен. Причины этого до сих пор не выяснены. В настоящее время в ряде клиник Японии проводятся специальные осмотры для пострадавших от использования некачественной косметики.
В "Канэбо" уже принесли извинения за случившееся. По оценке корпорации, отзыв косметики обойдется ей примерно в 5,6 млрд иен (56 млн долларов). Средства продавались по всей Японии в 15 тыс. магазинов - от крупных универмагов до небольших лавок.
По данным расследования объединенной группы адвокатов, "Канэбо" еще два года назад начала получать первые жалобы от потребителей, связанные с некачественной продукцией, однако до июля этого года не предпринимала никаких действий.
Японки традиционно стремятся иметь как можно более светлую кожу, считая это признаком изысканной красоты. В древности они использовали белила, сейчас применяют более сложные косметические средства. Компания "Канэбо" продает свою продукцию по всему миру, в том числе и в России.
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