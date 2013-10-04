Более 50 человек погибли из-за выброса хлора в Тюмени

10:12, 04 октября 2013
Зарубежные новости
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На территории водоканала

Более полусотни человек погибли из-за выброса хлора в результате разрушения контейнера с хлором на территории Метелёвского водозабора ООО "Тюмень Водоканал".
 
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сегодня ГУМЧС по Тюменской области.
 
"Произошёл выход газообразной и жидкой фазы хлора на открытый грунт. В результате аварии погибли 3 человека персонала и 52 человека населения. Получили отравление 20 человек персонала и 143 человека населения", - говорится в сообщении.
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