Бананы укрепляют стенки сосудов и клеточные стенки

Хоть банан и не кислый, но в нем много витамина С, помогающего бороться с болезнями и укрепляющего стенки сосудов и клеточные стенки, повышающего иммунитет, пишут иностранные СМИ.

В бананах много каротина, особой формы витамина А, а также витамина Е, отвечающего за сексуальную активность и потенцию, делающего гладкой кожу и шелковистыми волосы. Два банана в день обеспечат вам запасы этих витаминов и сохранят вашу молодость и красоту надолго.

Бананы особенно полезны женщинам в периоды критических дней, подготовки к беременности, вынашивания малыша и после родов. В них много витаминов группы В — они отвечают за слаженную работу нервной системы, здоровый сон и активное пробуждение, сильные волосы и ногти, кожу без прыщей и сухости.