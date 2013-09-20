Некачественные имплантаты молочной железы грозят раком
Токсичный промышленный силикон
Иван Кашников, пластический хирург, член Европейского общества пластических хирургов,
рассказывает, могут ли некачественные грудные имплантаты вызвать рак груди.
"Не так давно получила резонанс история с имплантатами PIP. Как показало расследование, эти имплантаты разрывались или подтекали. К тому же, в них был опасный наполнитель - не медицинский, а токсичный промышленный силикон.
Операции с применением данных имплантатов проводились довольно активно. И сейчас специалисты только подсчитывают возможный урон, нанесенный здоровью женщин. Есть информация о развитии рака вследствие применения имплантатов. Также известно, что многим пациенткам пластических клиник пришлось удалить имплантаты.
Могу сказать следующее: действительно, подобные некачественные имплантаты способны повышать риск рака груди. Поэтому я настоятельно рекомендую всем, у кого стоят данные имплантаты сменить их на другие, проверенных фирм".