Некачественные имплантаты молочной железы грозят раком

Иван Кашников, пластический хирург, член Европейского общества пластических хирургов,

рассказывает, могут ли некачественные грудные имплантаты вызвать рак груди.

"Не так давно получила резонанс история с имплантатами PIP. Как показало расследование, эти имплантаты разрывались или подтекали. К тому же, в них был опасный наполнитель - не медицинский, а токсичный промышленный силикон.

Операции с применением данных имплантатов проводились довольно активно. И сейчас специалисты только подсчитывают возможный урон, нанесенный здоровью женщин. Есть информация о развитии рака вследствие применения имплантатов. Также известно, что многим пациенткам пластических клиник пришлось удалить имплантаты.

Могу сказать следующее: действительно, подобные некачественные имплантаты способны повышать риск рака груди. Поэтому я настоятельно рекомендую всем, у кого стоят данные имплантаты сменить их на другие, проверенных фирм".

meddaily.ru